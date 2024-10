Estate Reggina, incredibile. Pegna: ‘Il concerto di Ron non esiste’

L’Estate Reggina non smette di sollevare polemiche e dubbi sulla programmazione che il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha presentato a Palazzo San Giorgio solo pochi giorni fa.

Questa volta nell’occhio del ciclone un evento che coinvolgerebbe una delle icone della musica pop italiana, il concerto di Ron in programma l’1 agosto in Piazza del Popolo.

In una nota stampa Ruggero Pegna, rinomato promoter musicale, smentisce categoricamente l’esistenza dell’evento patrocinato da Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dichiara Pegna:

“In qualità di esclusivista per la Calabria e per conto della International Music and Arts, produzione dei concerti dell’artista Ron, avendo appreso della pubblicità di un suo live in Piazza del Popolo di Reggio in data 1 agosto, mi vedo costretto a comunicare che tale evento non esiste, in quanto mai trattato con alcuno”.