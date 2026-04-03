EuroCup 2, Reggio Calabria si prepara alle Final Eight: conferenza stampa e programma
La Reggio Bic non sarà soltanto protagonista sul parquet, ma ricoprirà anche il ruolo di società ospitante delle Final Eight
03 Aprile 2026 - 09:05 | Comunicato
La Reggio Bic chiama a raccolta i media in vista di uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione europea. È in programma giovedì 9 aprile alle ore 11, presso l’area Reggio Bic del Palacalafiore, la conferenza stampa di presentazione delle Finali di EuroCup 2 Finals.
Un momento istituzionale importante per svelare tutti i dettagli organizzativi dell’evento, che si svolgerà dal 23 al 26 aprile tra il Palacalafiore e il Palamazzetto, trasformando la città dello Stretto in uno dei centri nevralgici del basket in carrozzina continentale.
La Reggio Bic non sarà soltanto protagonista sul parquet, ma ricoprirà anche il ruolo di società ospitante delle Final Eight, accogliendo squadre di alto livello provenienti da tutta Europa.
Oltre agli amaranto, infatti, prenderanno parte alla competizione: Asinara Waves Porto Torres, Econy Gran Canaria, Koln 99ers, Fundacion Aliados, Hannover United, London Titans ed Elan Chalon.
La conferenza stampa rappresenterà dunque un passaggio chiave per introdurre ufficialmente una manifestazione che promette spettacolo e grande sport, confermando Reggio Calabria come palcoscenico internazionale per il movimento paralimpico.
Il programma
Venerdì 24.4. 12:00 h
Palacalafiore- ASD RC Basket in Carrozzina vs London Titans
Palamazzetto – Fundación Aliados vs Econy Gran Canaria
14:15 h
Palacalafiore- Asinara Waves vs Elan Chalon
Palamazzetto- Hannover United vs Köln 99ers
16:30 h
Palacalafiore- Econy Gran Canaria vs ASD RC Basket in Carrozzina
Palamazzetto- London Titans vs Fundación Aliados
18:45 h
Palacalafiore – Köln 99ers vs Asinara Waves
Palamazzetto – Elan Chalon vs Hannover United
Sabato25.4. 09:30 h
Palacalafiore – Fundación Aliados vs ASD RC Basket in Carrozzina
Palamazzetto – Econy Gran Canaria vs London Titans
11:45 h
Palacalafiore – Hannover United vs Asinara Waves
Palamazzetto – Köln 99ers vs Elan Chalon
15:15 h
Palamazzetto- team 7°/8° posto
Palacalafiore – team 5°/6° posto
17:30 h
Palacalafiore – team A1 vs team B2
Palamazzetto – team B1 vs team A2
Domenica 26.4. 10:00 h
Palacalafiore – 3°/4° posto
12:15 h
Palacalafiore – 1°/2° posto