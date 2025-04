Reggio, Europa Verde ascolta la città: parte da Santa Caterina il tour nei quartieri

La Federazione metropolitana di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra sabato 12 aprile, dalle 17 alle 20, sarà presente nella piazza Sant’Ambrogio di Santa Caterina per incontrare gli abitanti di uno dei quartieri più importanti della città.

Parte da Santa Caterina il tour nei quartieri

Proprio da Santa Caterina, E.V. inizia una serie di incontri nei quartieri della città per raccogliere le esigenze e i disagi dei loro abitanti. Quindi, nel corso degli incontri, si potranno affrontare i problemi annosi fino a oggi irrisolti, e suggerire soluzioni da sottoporre all’amministrazione comunale e agli altri enti territoriali.

Le proposte per la vivibilità dei quartieri

Ma non solo. Sarà pure l’occasione per Europa Verde e AVS di far conoscere le proprie proposte che mettono al primo posto:

la VOCE dei quartieri (circoscrizioni)

la riscoperta e la valorizzazione della loro storia

la manutenzione degli spazi comuni (strade e piazze)

la creazione di infrastrutture sociali funzionanti

l’erogazione puntuale dei servizi

la realizzazione di nuove zone a verde comune

il rispetto del verde esistente che però sia curato e reso fruibile da tutti…

Una città più vivibile parte dai suoi quartieri

In definitiva, quegli aspetti che migliorano realmente la vivibilità di una città.