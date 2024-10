Caso Ex Ciapi, scatta la protesta. I genitori: ‘Dalla politica solo false promesse’

La pazienza è terminata. Genitori e famiglie scenderanno in piazza e si riuniranno oggi alle 13:30 davanti le scuole elementari di Catona di via Regina Elena. Non sono bastati oltre 30 giorni per sciogliere il nodo che interessa gran parte degli alunni della scuola secondaria di primo grado ‘Radice Alighieri‘, costretti a lezioni pomeridiane sin dalla prima campanella dell’anno, a causa della dichiarata inagibilità di numerosi edifici scolastici di Reggio Calabria.

L’ex Ciapi, nonostante la tanto attesa delibera della Regione Calabria, che consente al Comune di accedere ai locali e di intervenire per eseguire i lavori di adeguamento del plesso, non è ad oggi ancora accessibile.

Dopo un rimbalzo di responsabilità, adesso la palla è passata alla scuola per Mediatori Linguistici, che occupa l’immobile dell’ex Ciapi. Di ieri l’intimazione della Regione Calabria al rilascio dello stesso, questo l’ultimo passaggio formale avviato dalla Cittadella.

La diffida della Regione

Si intima a codesto istituto il rilascio dei locali indicati in oggetto, attualmente detenuti in assenza di qualsivoglia titolo legittimante, liberi da persone/cose, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, al fine di consentirne il legittimo utilizzo da parte del proprietario regionale. Fatti salvi i diritti sanciti dal regolamento regionale n. 6/2017, art. 25, che costituiranno oggetto di successiva comunicazione.

Scatta la protesta. Genitori e docenti davanti l’ex Ciapi

“Caos scuole a Reggio, dalle famiglie una lezione di garbo e compostezza. Ma la pazienza è finita“. Scrivevamo così il 2 ottobre. E’ evidente che la corda della calma e della comprensione si è ormai spezzata.

E così oggi alle 13:30 genitori e famiglie si ritroveranno davanti davanti le scuole elementari di Catona di via Regina Elena per manifestare e pretendere il diritto allo studio.

Ex Ciapi, la nota del Comitato genitori: ‘Adesso Basta’

Di seguito la nota inviataci dal Comitato genitori scuola media Dante Alighieri di Catona.