L'ex Giuseppe Geria: 'Ridare dignità a una società che ha subìto tante umiliazioni. Poi sul marchio...'

Cresciuto nel Rione Ferrovieri a due passi dal Granillo, ha conquistato una promozione con la Gioiese dalla D alla C2, due con la Reggina dalla C2 alla C1 nei primi anni 80. Il doppio ex della sfida tra la LFA Reggio Calabria e la Gioiese è il difensore Giuseppe Geria. I meno giovani ricorderanno anche una sua spettacolare rete in rovesciata in occasione della vittoria contro il Barletta. Le sue parole a Gazzetta del Sud: “Reggio Calabria nettamente favorita con il pubblico che sarà il dodicesimo uomo. La compagine di Trocini dovrà dare seguito al successo di Licata per irrobustire la propria classifica, i play off sembrano alla portata di questo gruppo e confido nel ripescaggio. Reggio merita palcoscenici ambiziosi e spiace per quanto accaduto la scorsa estate, non doveva andare così, ma purtroppo sono stati commessi diversi errori“.

