L’ex Reggina Bonazzoli: ‘Avevo dato la mia disponibilità ma…’

Dalle pagine di Gazzetta del Sud, parla di Reggina l’ex attaccante Emiliano Bonazzoli. Di seguito alcuni passaggi: “Sto provando una nuova esperienza, anche se non ho dimenticato i miei trascorsi reggini. Ci penso sempre e chissà che un giorno non possa riabbracciare il Sant’Agata. Avevo dato la disponibilità ad allenarla, il club ha però seguito altre strade. Rimango tifoso amaranto e mi auguro che la Reggina riesca a salire in Lega Pro. Peccato per questa flessione.

Forse le energie spese per la rimonta hanno fatto perdere ai calciatori un pò di lucidità. La flessione ci può stare. Bisognerà rimettersi in carreggiata e superare la Sancataldese. Nello sport non esistono gare dall’esito scontato e sabato ci sarà da soffrire.

Dipenderà anche dagli scontri diretti. Dovrà superare in trasferta Igea e Athletic Palermo per rientrare nel giro promozione. Cinque punti non sono tanti e staremo a vedere cosa accadrà. Rimanere in D sarebbe deprimente. Comprendo lo stato d’animo della gente. Invito l’ambiente alla compattezza“.