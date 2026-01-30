Ex Reggina: Canotto saluta il Trapani, rimane in C ma cambia girone

Quante volte negli ultimi tre anni, guardando la Reggina tristemente collocata nel campionato di serie D, si è fatto riferimento a quel gol a tempo quasi scaduto di Canotto con l’Ascoli che ha portato gli amaranto ai play off? Risposta facile: sempre! Il giocatore dopo l’esperienza in riva allo stretto ha indossato successivamente le maglie di Frosinone, Cosenza e in questa prima parte di stagione Trapani, dove tra l’altro ha fatto anche discretamente bene. L’a dubbia’incerta situazione societaria dei granata ha fatto allontanare diversi calciatori compreso proprio Canotto che si è trasferito al Perugia.

Il comunicato

“Luigi Canotto è un calciatore del Perugia! Nato a Rossano, classe 1994, ha firmato un contratto che lo lega al Grifo fino a giugno 2026, con rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ala destra o attaccante, Canotto ha mostrato sin dal settore giovanile le sue qualità, vestendo anche la maglia della Nazionale italiana U19 (con 2 reti in azzurro).

In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Juve Stabia (con cui ha conquistato la promozione in B), Chievo, Frosinone (con l’esordio in Serie A), Reggina, Cosenza e Trapani.

Nei campionati delle varie categorie complessivamente ha siglato 63 reti. In questa stagione, con la maglia del Trapani, ha realizzato 4 reti e 3 assist”.