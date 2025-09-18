Ex Reggina: Reginaldo non vuol saperne di fermarsi. Nuova avventura per lui

Reginaldo, ex Reggina, non ha intenzione di fermarsi. A 42 anni, il calciatore continua a inseguire la sua passione per il calcio, pronto a una nuova sfida che lo vedrà protagonista con la Magma Napoli, squadra di Seconda Categoria campana, fondata dal noto youtuber Matteo Procentese, così come riferiscono i colleghi di seried24.

Leggi anche

Dopo aver militato lo scorso anno nella Prima Categoria calabrese con il Catona, Reginaldo ha deciso di intraprendere un’altra sfida, scegliendo di scendere in campo con un club che, pur non avendo il prestigio dei grandi, ha un’ambizione che lo accomuna ai club più blasonati: vincere, divertirsi e crescere. La Magma Napoli rappresenta, infatti, una realtà giovane, ma già ricca di entusiasmo e passione, alimentata dal suo fondatore e dalla crescente popolarità online grazie alla figura di Matteo Procentese.

Per un calciatore come Reginaldo, abituato a calcare i palcoscenici più importanti del calcio, l’opportunità di contribuire al progetto di una squadra in crescita è sicuramente una motivazione forte. La sua esperienza, la sua tecnica e la sua visione di gioco sono doti che potranno essere decisive per la Magma Napoli, soprattutto nel fornire quel valore aggiunto che solo un giocatore del suo calibro può garantire.

Leggi anche

Nonostante l’età avanzata per un calciatore, Reginaldo continua a vivere la sua passione con la stessa intensità di quando era giovane. Il suo obiettivo è chiaro: continuare a mettersi in gioco, sfidare se stesso e, perché no, sorprendere ancora. La sua nuova avventura con la Magma Napoli è solo l’ultimo capitolo di una carriera che ha sempre fatto della voglia di sperimentare e del divertimento il suo punto di forza.