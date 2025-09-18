Serie D: la classifica dell’età media delle squadre girone I. Reggina ‘anzianotta’
La compagine più vecchia è la Nissa, la più giovane il Ragusa
18 Settembre 2025 - 17:55 | Redazione
Riportiamo, secondo quanto scritto dai colleghi di notiziariocalcio, l’età media delle squadre dei gironi di serie D, in questo caso il girone I. Il dato riguarda l’età media calcolata attraverso i minuti in campo dei giocatori. Ricordiamo che, in Serie D, c’è l’obbligo di giocare con tre calciatori under in campo dal 1′ e per tutta la durata dell’incontro.
Girone I
Ragusa Calcio 20,5
Enna Calcio 21,3
ACR Messina 23,5
Castrumfavara 23,5
Paternò Calcio 24,1
Sambiase 2023 24,1
US Vibonese 24,2
Vigor Lamezia 1919 24,3
Sancataldese Calcio 24,7
Gelbison 24,8
SS Milazzo 24,9
Nuova Igea Virtus 24,9
Savoia 1908 25,0
Athletic Club Palermo 25,7
Acireale Calcio 26,8
Reggina 1914 27,4
Città di Gela 28,1
Nissa FC 28,8