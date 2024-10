Ex Reggina, il grande salto di Giovanni Di Lorenzo. Andrà ad una big

Grandissimo protagonista lo scorso anno della promozione in serie A dell’Empoli, strepitoso in quella che da poco si è conclusa, pur con la retrocessione, assolutamente immeritata della compagine toscana. Giovanni Di Lorenzo è tra i migliori esterni d’Italia in uno di quei ruoli dove oggi si fa enorme fatica ad individuare calciatori di qualità.

Grande personalità, capacità difensive ed offensive, abile negli assist e addirittura per tre volte a rete nella sua prima stagione nella massima serie. Ha conosciuto l’amarezza di una retrocessione che l’Empoli ha dimostrato per quanto prodotto e fatto vedere nell’intera stagione di non meritare, toscani caduti in occasione dell’ultima giornata di campionato a S. Siro contro l’Inter, ancora una volta dopo una prestazione superba.

Ma le attenzioni su Giovanni Di Lorenzo non sono mancate, tutt’altro. Oltre a quelle del tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, anche le grandi società del campionato di serie A gli hanno messo gli occhi addosso. Ma a superare ogni tipo di concorrenza è stato il Napoli che, a breve, ne annuncerà l’acquisto con un esborso di 10 milioni di euro.

