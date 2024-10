Ex Reggina: due squadre su Strambelli. Una è diretta concorrente

Una delle vicende che ha caratterizzato l’estate della Reggina riguardo il calciomercato, è stata sicuramente quella che ha visto come protagonista Nicola Strambelli. Amato dalla piazza ma non rientrante nei programmi tecnico-tattici, dopo qualche seduta di allenamento si è deciso di considerarlo fuori dal gruppo, con la speranza di trovare a lui la migliore sistemazione.

Cosa che non è avvenuta, tanto da arrivare a poche ore dalla conclusione della prima sessione senza una soluzione, trovata successivamente con la rescissione consensuale. Oggi Strambelli è per la serie C uno dei disoccupati di lusso e non mancano le squadre a lui interessate. Si è parlato di un possibile ritorno al Bari, mentre nelle ultime ore su lamiacittanews.it si legge di un interessamento della Viterbese, dove si è già accasato De Falco:

“Strambelli, è un trequartista ed esterno offensivo, classe 88’. Soprannominato “il mago”, Strambelli è un giocatore di grande qualità ed esperienza e ha giocato l’ultima stagione con la Reggina, mettendo insieme 3 goal in 16 presenze. Lui, più di Juanito Gomez, potrebbe essere il nome giusto per sostituire Vandeputte per posizione in campo e caratteristiche”.

