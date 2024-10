EXPO 2024: l’evento dedicato agli sposi, ai futuri maggiorenni e alla famiglia

Torna anche quest’anno, più scintillante che mai, “l’EXPO Wedding e non solo”, giunto alla sua 14ª edizione. Un evento che promette di far sognare futuri sposi e futuri maggiorenni con un’esperienza magica, che si estenderà su oltre 5000 metri quadri. Quest’anno, sarà la splendida cornice di Gioia Tauro ad ospitare l’evento, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi, dal 12 al 20 ottobre.

Non sarà solo una fiera, ma una vera e propria kermesse di emozioni, ricca di spettacoli, sfilate, workshop e concorsi. Non solo futuri sposi, ma anche i futuri diciottenni e le loro famiglie potranno immergersi in questo evento dalle mille sfaccettature, pensato per chi ama celebrare la vita con stile ed eleganza.

L’ingresso gratuito apre le porte a un mondo di sorprese, dove i visitatori potranno incontrare e ricevere preziosi consigli dai più grandi nomi del settore, Raffaella Di Caprio, attrice e testimonial del giovane stilista Antonino Cedro, l’acclamato stilista Stefano Blandaleone, la rinomata wedding planner Cira Lombardo, icone di stile che, oltre a rappresentare punti di riferimento nel mondo dei matrimoni, sono veri influencer di tendenza. Non mancheranno momenti di interazione diretta con loro, pronti a svelare i segreti per rendere ogni matrimonio o diciottesimo indimenticabile.

E come se non bastasse, una fortunata coppia di futuri sposi avrà la straordinaria opportunità di vincere una crociera da sogno e numerosi altri premi saranno messi a sorteggio.

Un evento unico, dunque, nella provincia reggina, e uno dei pochi in tutta la Calabria, che muoverà l’economia della nostra regione in un settore che, ormai, è diventato un comparto economico molto importante.