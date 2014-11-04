Expo Sposi&Casa, 20.000 presenze e grande successo per la 32esima edizione

Oltre 20.000 presenze complessive e più di 250 stand del settore nunziale e della casa si sono incontrati in una intensissima cinque giorni presso la prestigiosa “Perla dello Stretto” di Villa San Giovanni che per l’occasione ha ospitato la 32° edizione dell’evento organizzato da Demetrio Abate e dal suo staff.

Le novità presentate dagli espositori

Durante i cinque giorni di “Expo Sposi & Casa” sono state proposte in anteprima le nuove collezioni, i campionari e molto altro del settore delle nozze. Tante le novità presentate dagli espositori relative agli abiti, alle bomboniere, alle liste nozze, al ricevimento, al mondo dei servizi fotografici, all’autonoleggio, alle composizioni floreali e tant’altro.

L’evento si riconferma, dunque, uno dei più attesi dell’anno nell’ambito nunziale ed, anche gli importanti numeri testimoniano l’ottima riuscita della trentaduesima edizione. Lo stesso organizzatore Demetrio Abbate afferma che “Expo Sposi & Casa non è solo una fiera ma, un evento, che grazie, alla professionalità, all’impegno ed alla passione degli organizzatori sta diventando un appuntamento fisso per la città. Abbiamo realizzato quello che gli imprenditori del settore, in maniera puntuale, ci hanno sempre chiesto.

Un evento settoriale dedicato alla sposa, alla cerimonia ed alla a casa in una stagione in cui vengono presentate le nuove collezioni.”

Gli ospiti e la presenza di Miss Mondo Italia

Una manifestazione all’insegna delle idee glamour per un matrimonio da favola e per la casa che ha ospitato tanti visitatori interessati alle ultime novità del settore ma, anche, eventi e presenze d’eccezione che hanno animato ulteriormente la kermesse. Tutto ciò ha riscontrando un enorme successo tra i visitatori ed ha offerto ulteriore visibilità anche agli espositori, difatti, nella giornata di sabato si è registrata la partecipazione e la presenza in tutti gli stand degli espositori di Miss Mondo Italia 2014, la bellissima Silvia Cataldi.

Silvia, giovane castana salentina con stupendi occhi verdi dopo essere stata incoronata lo scorso giugno a Gallipoli come Miss Mondo Italia 2014 ed il prossimo mese di dicembre rappresenterà “la bellezza italiana” a Londra per la fase finale a livello mondiale. Silvia oltre a complimentarsi per l’organizzazione e per l’accoglienza ricevuta, è stata estremamente disponibile e felice a visitare tutti gli stand tra i tanti visitatori ammaliati dalla sua bellezza, si è dimostrata molto interessata alla manifestazione facendo anche domande agli espositori e trascorrendo con tutti loro un pomeriggio all’insegna dell’allegria tra foto ed autografi.

Il ringraziamento dell’organizzatore

Sempre il Sig. Demetrio Abate conclude: “Un sentito ringraziamento da parte mia va alle aziende ed alla gente che anche in questa trentaduesima edizione ha risposto positivamente all’evento e rinnova l’invito alla prossima edizione che continuerà ad essere ricca di sorprese e novità”.