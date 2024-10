Operazione Eyfhèmos, il senatore Siclari ha 20 giorni per difendersi

La Giunta per le immunità del Senato ha avviato l'iter sulla richiesta di autorizzazione all'arresto per il senatore Marco Siclari

Il senatore di Forza Italia Marco Siclari, accusato dalla Dda di Reggio Calabria di scambio elettorale politico-mafioso, avrà tempo fino al 23 marzo per decidere se presentarsi in Giunta per le immunità o se depositare una memoria scritta.

Lo ha stabilito la stessa giunta che, nella serata di ieri martedì 3 marzo, seduta n.58 delle ore 18:30, ha iniziato l’esame della richiesta di arresto presentata dai magistrati.