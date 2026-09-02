Elezioni suppletive a Reggio, Bilardi (FdI): ‘Pieno sostegno alla candidatura di Roscioli’

Fratelli d’Italia Reggio Calabria, per voce del capogruppo consiliare Giuseppe Bilardi, esprime pieno sostegno alla candidatura di Fabio Roscioli per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre.

“La candidatura di Fabio Roscioli – dichiara Bilardi – nasce da una scelta precisa e fortemente voluta dal Sindaco Francesco Cannizzaro, che ha individuato in lui la figura più adatta a raccogliere la sua eredità parlamentare e a garantire continuità al lavoro svolto per Reggio Calabria. È un segnale di coerenza e di visione: chi meglio di chi sta amministrando questa città può indicare chi debba rappresentarla a Roma”.