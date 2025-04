Reggio, il sindaco Falcomatà incontra l’Alliance Française: ‘Rafforziamo i legami con la cultura francese’ – FOTO

Il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, insieme al Consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, ha ricevuto a Palazzo Alvaro una nutrita delegazione dell’Alliance Française, composta da componenti della rete locale e nazionale, riunitasi in città in occasione delle “Journées Réseau” organizzate e promosse dall’Alliances Françaises d’Italia.

Il Sindaco Falcomatà, precisando di essere onorato di ospitare nel cuore della Magna Graecia una rappresentanza importante della comunità francese impegnata nella condivisione di attività e buone pratiche per la diffusione della lingua e della cultura francese, ha affermato che:

“La nostra storia è frutto di contaminazioni culturali e pertanto siamo aperti, per vocazione, all’incontro con realtà e associazioni, come Alliance Française, che hanno la mission di instaurare e fortificare rapporti culturali ed economici tra i territori europei”.

In occasione dell’evento itinerante delle “Journées Réseau”, Falcomatà ha ribadito la volontà di costruire partnership in grado di dar seguito all’incontro istituzionale di oggi:

“Lavoriamo per implementare scambi economici e sociali, ma anche per consolidare i rapporti tra le nostre culture – considerando il fatto che dei 93 Paesi francofoni, molti sono nel continente africano – hanno in comune la centralità del Mediterraneo, sulla cui storia ed interessi commerciali si sviluppano e si modellano. Pensiamo a progetti comuni che possano valorizzare le caratteristiche e l’identità del nostro territorio, e, al contempo, possano favorire lo sviluppo di relazioni sempre più forti tra Italia e Francia”.