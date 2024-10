Granillo, Falcomatà: “E’ una lotta contro il tempo, saremo presenti e attenti’

La preoccupazione di non riuscire a consegnare in tempo la Tribuna Est per la prima gara casalinga del campionato, programmata al Granillo il primo di settembre contro la Cavese accompagna in questo periodo la società della Reggina ed i tifosi amaranto. I lavori sono partiti da ieri, mentre da lunedi si aprirà ufficialmente il cantiere. Questa mattina ha fatto un sopralluogo in cantiere il sindaco Giuseppe Falcomatà e ne abbiamo approfittato per avere qualche notizia in più in merito soprattutto alla fine dei lavori: “E’ una lotta contro il tempo, i lavori sono stati assegnati e da qualche giorno si è iniziato il lavoro di smontaggio dei seggiolini della Tribuna Est.

Da lunedi il cantiere sarà operativo a tutti gli effetti. L’amministrazione comunale ha già pensato di dare nuova vita a questi vecchi seggiolini, intanto collocandoli dove vi sarà necessità ed in quelle strutture dove ci sono ancora i gradoni e poi ha in cantiere una idea che sta ancora elaborando. A chi ne avrà la possibilità potrà portare a casa un cimelio, un pezzo di storia del nostro stadio quindi della nostra squadra di calcio, collegandolo ad una iniziativa benefica, ma non posso aggiungere altro per il momento. Nel contesto di quello che è il concetto di economica circolare per la quale bisogna mandare al macero il meno possibile e quindi rigenerare, riciclare e riutilizzare.

Tornando al posizionamento dei nuovi, invece, la ditta ci ha fornito ampie garanzie e noi saremo attenti e presenti insieme all’assessore Muraca, al delegato Latella, al dirigente Beatino, cercheremo di arrivare pronti a quelli che sono gli appuntamenti imminenti della prossima stagione calcistica.