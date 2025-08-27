Falcomatà rompe gli indugi: il sindaco candidato alle elezioni regionali, Pd in fermento

Non si può certo parlare di una prima volta. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha abituato ai colpi di scena: in occasione della scelta dei due vice sindaci f.f. Brunetti e Versace, o nei rimpasti di giunta, il primo cittadino ha sempre optato per scelte forti, decisioni se vogliamo anche rischiose.

Il film si ripete in occasione delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Confermato quanto riportato su queste pagine nei giorni scorsi: Falcomatà, una volta mancata la candidatura a presidente per il centrosinistra, ha scelto di candidarsi a consigliere regionale.

Un’idea maturata concretamente nei giorni scorsi, e rimasta nei pensieri del sindaco fino a poche ore fa. Nella giornata di ieri, secondo quanto raccolto da ambienti vicini allo stesso Falcomatà, lo scatto decisivo: il sindaco avrebbe rotto gli indugi e optato definitivamente per la discesa in campo.

A conferma di ciò, ci sarebbero le decine di telefonate effettuate dallo stesso Falcomatà nelle ultime 48 ore a vari amministratori del territorio metropolitano per raccogliere adesioni e confermare la decisione di candidarsi al consiglio regionale.

Una scelta forte destinata giocoforza a sparigliare le carte all’interno del Partito Democratico, colto (ancora una volta) di sorpresa rispetto alla mossa di Falcomatà. Fermento in casa dem, linee telefoniche che da fonti interne vengono definite ‘roventi’. Previste riunioni della direzione provinciale tra oggi e domani, per sbrogliare definitivamente la matassa.

Secondo quanto raccolto, la posizione del Pd sarà la seguente: nessuna preclusione per la candidatura di Falcomatà, ma coerenza rispetto alla linea che prevede (per tutti) la ricandidatura dei consiglieri regionali uscenti, compreso quindi Giovanni Muraca, fedelissimo del primo cittadino.

Si tratta senza dubbio di una discesa in campo rumorosa e ingombrante. La presenza di Falcomatà, da oltre un decennio sindaco del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, tra i candidati al consiglio regionale, è un sasso gigante che smuove le acque delle prossime regionali. Adesso, in attesa dell’annuncio ufficiale da parte di Falcomatà, da capire quali saranno le mosse del Pd e le possibili ripercussioni all’interno della lista dem…