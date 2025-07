Borrelli nuovo Procuratore, Falcomatà: ‘Figura autorevole per lotta a ‘ndrangheta e malaffare’

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha rivolto «i più sentiti auguri di buon lavoro» a Giuseppe Borrelli, nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

“La comunità cittadina accoglie e saluta l’arrivo del dottor Borrelli – ha detto Falcomatà – magistrato competente, dalla lunga e comprovata esperienza, esempio di equilibrio, rigore, profondamente devoto alla causa della giustizia. Il compito cui è stato chiamato – ha sottolineato ancora – è accolto come un segnale importante per il territorio metropolitano che ha bisogno di punti di riferimento autorevoli nella lotta all’illegalità e, soprattutto, nel contrasto alla ‘ndrangheta ed alla criminalità organizzata, cancro autentico del nostro meraviglioso comprensorio. In questo senso, il dottor Borrelli potrà sicuramente contare sul supporto di colleghi seri, preparati e indipendenti che, ogni giorno, operano e agiscono in nome della giustizia, per il bene e la libertà delle nostre comunità”.