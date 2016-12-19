Falcomatà su Immedia Live: ‘La nuova giunta arriverà prima di Natale’

“La nuova Giunta comunale arriverà prima di Natale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà durante la trasmissione “Reggina in rete” condotta da Michele Favano, in onda su Immedia Live e CapTv.it. “Ciascuno di noi ha il dovere – ha dichiarato Falcomatà – di togliere le calze in filo di scozia e le scarpe lucide, le calze di nylon e le scarpe col tacco e indossare calzini di spugna e scarpe da ginnastica per mettersi a pedalare. Credo sia questo il nostro principale compito per coinvolgere tutte le realtà cittadine, per cui in questa fase agiremo con ancora più forza di prima, nonostante le tante difficoltà affrontate.

La politica ha il compito di programmare nel lungo periodo i processi di crescita della città ma oggi quello che ci chiedono maggiormente i reggini, oltre alle risposte quotidiane che ognuno di noi ha la necessità di dare, sono la presenza e la vicinanza. Noi staremo in strada – ha concluso il sindaco Giuseppe Falcomatà – accanto ai cittadini”.

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