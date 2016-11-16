Falcomatà: ‘La metropolitana è un salto decisivo per la nostra città’
Il sindaco parla di un salto in avanti per un sistema integrato di trasporti dopo la decisione della Giunta regionale di destinare 100 milioni di euro
16 Novembre 2016 - 13:03 | di Redazione
«La decisione della Giunta Regionale di destinare a Reggio Calabria un finanziamento di 100 milioni di euro nell’ambito della programmazione del Pac 2014-2020 per la nuova metropolitana determina nei fatti un salto in avanti decisivo della nostra città per la costruzione di un sistema integrato di trasporti che garantisca ai cittadini un reale diritto alla mobilità». É quanto dichiara in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.
«Il progetto della nuova metropolitana conferma l’ottima sinergia instaurata con il Governo regionale e con il Presidente Mario Oliverio, con il quale nelle ultime settimane abbiamo condiviso il percorso che destinerà al nostro territorio altri 40 milioni nella programmazione del Por Calabria 2014-2020 destinati ai settori dell’efficientamento energetico, dell’inclusione sociale e dell’edilizia scolastica» ha aggiunto il Sindaco.
«Lo stanziamento dei fondi per la nuova metropolitana di Reggio Calabria riporta finalmente il tema dei trasporti e delle infrastrutture al centro del progetto di sviluppo necessario per il rilancio della nostra regione. Più volte abbiamo sottolineato la necessità di una netta inversione di tendenza rispetto al passato nel settore della mobilità che rappresenta uno dei presupposti essenziali per un programma di sviluppo condiviso che punti al rilancio del turismo e dei servizi destinati ai cittadini.
Naturalmente adesso vigileremo affinché i fondi stanziati con la nuova programmazione 2014-2020 siano spesi presto e bene – ha concluso il Sindaco – integrando i nuovi finanziamenti con i progetti già in fase di esecuzione in un unico programma di sviluppo condiviso».
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