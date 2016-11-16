Falcomatà: ‘La metropolitana è un salto decisivo per la nostra città’

«La decisione della Giunta Regionale di destinare a Reggio Calabria un finanziamento di 100 milioni di euro nell’ambito della programmazione del Pac 2014-2020 per la nuova metropolitana determina nei fatti un salto in avanti decisivo della nostra città per la costruzione di un sistema integrato di trasporti che garantisca ai cittadini un reale diritto alla mobilità». É quanto dichiara in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

«Il progetto della nuova metropolitana conferma l’ottima sinergia instaurata con il Governo regionale e con il Presidente Mario Oliverio, con il quale nelle ultime settimane abbiamo condiviso il percorso che destinerà al nostro territorio altri 40 milioni nella programmazione del Por Calabria 2014-2020 destinati ai settori dell’efficientamento energetico, dell’inclusione sociale e dell’edilizia scolastica» ha aggiunto il Sindaco.