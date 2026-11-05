Legge di bilancio, Falcomatà: ‘Centinaia di posti in meno per insegnanti e personale scolastico’

Meno medici, meno OSS (operatori socio sanitari) e centinaia di posti in meno nella scuola già a partire dal 2027: sono le conseguenze dell’ultima Finanziaria del Governo Meloni denunciate dal consigliere regionale Giuseppe Falcomatà.

Il consigliere dem è intervenuto con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui critica i tagli previsti dalla manovra a sanità e scuola.

Nel video il consigliere regionale spiega gli effetti sulla sanità:

«I tagli operati a questa legge di bilancio sono un ulteriore colpo alle speranze e alle aspettative dei calabresi, in particolare sulla sanità. 5 miliardi in meno rispetto a quelle che erano le richieste nelle regioni, per noi significa meno medici, significa meno OSS, significa non far funzionare le poche case di comunità presenti nella nostra regione».

«Significa avere seri dubbi sulla possibilità dei rinnovi dei contratti in scadenza, significa evidentemente più risorse alla sanità privata in una regione che sulla sanità e sul diritto alla salute si sta distinguendo soltanto per essere ultima rispetto alle liste d’attesa che purtroppo impediscono a tanti cittadini calabresi di accedere alle cure e di aver confermato il loro diritto alla salute».