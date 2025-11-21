Comune di Reggio, l’annuncio di Falcomatà: ‘Pronto ad incontrare le forze di maggioranza’
Il sindaco pronto al dialogo "nell'interesse della nostra comunità" per "individuare le modalità per completare il lavoro di questa amministrazione"
21 Novembre 2025 - 11:32 | Comunicato Stampa
“Sono consapevole, e dobbiamo esserlo tutti, che l’attuale situazione politica nazionale richieda il massimo della responsabilità da parte degli amministratori delle città più importanti e che il Partito Democratico a tutti i livelli attribuisce grande importanza alla nostra città anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.
È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria e consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà.
“Nell’interesse della nostra comunità – prosegue Falcomatà – sono quindi pronto a incontrare le forze politiche di maggioranza per aprire una nuova fase, come auspicato nell’ultimo consiglio comunale dal gruppo del Partito Democratico, e individuare insieme le modalità migliori per continuare e completare il lavoro portato avanti da questa amministrazione”.