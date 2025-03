Il sindaco Falcomatà premia Demetrio Condò per la sua carriera sportiva

Con una cerimonia tenutasi nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, è stato conferito un attestato di merito alla carriera al Maestro di Lotta Demetrio Condò. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere comunale Giovanni Latella, delegato a Sport e Impianti Sportivi, Promozione e Immagine. Il riconoscimento è stato assegnato per l’eccezionale impegno di Condò nel mondo della lotta e per la promozione della disciplina sportiva a livello nazionale e internazionale.

Un riconoscimento alla carriera sportiva

Il Maestro Demetrio Condò, insignito della Stella d’Argento al Merito Sportivo concessa dal Presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò, ha ricevuto numerosi riconoscimenti di carattere militare e sportivo. È stato dirigente sportivo, educatore sportivo e responsabile organizzativo del Comitato Regionale FIJLKAM, oltre che responsabile regionale del Centro di Alta Specializzazione settore Lotta.

Nel corso della sua carriera, Condò ha ricoperto il ruolo di insegnante tecnico di lotta in diverse realtà sportive, tra cui:

Fortitudo 1903 Reggio Calabria

CUS Reggio Calabria

Università di Messina (Unime Messina)

A.S.D. Fight Club Lamezia Terme

Il riconoscimento assegnato dall’Amministrazione Comunale sottolinea il suo costante impegno nella crescita e nella promozione della città di Reggio Calabria attraverso lo sport. Punto di riferimento per la FIJLKAM, Condò ha formato generazioni di giovani lottatori, portando la disciplina della lotta a livelli nazionali e internazionali. È stato anche il primo in Calabria, nel 2015, a conquistare un titolo regionale nella lotta femminile.

L’impegno e la passione di un maestro di sport

Il Maestro Condò ha iniziato a praticare la lotta nel 1979 e da allora ha dedicato la sua vita alla disciplina, considerandola non solo uno sport, ma un metodo di crescita personale e di affrontare le sfide quotidiane. È stimato per la sua disponibilità e per l’impegno profuso in ruoli dirigenziali e formativi, operando sempre in maniera gratuita.

Le sue competenze professionali e la dedizione hanno lasciato un segno profondo nel panorama sportivo calabrese e nazionale, ricevendo attestati di stima da dirigenti, ufficiali di gara e tecnici federali. Grazie alla sua attività, numerosi atleti hanno avuto la possibilità di emergere e di competere ad alti livelli.

Un tributo speciale a un amico di sempre

Il Maestro Condò ha voluto dedicare il riconoscimento alla memoria del Dott. Paolo Rogolino, noto odontoiatra prematuramente scomparso. Fu proprio Rogolino, nel 1979, ad avvicinare Condò alla lotta libera, quando entrambi erano giovani studenti.