Ponte sullo Stretto, Falcomatà: ‘Corte dei Conti conferma i nostri dubbi’

“In questi anni abbiamo espresso più volte le nostre perplessità su un progetto come quello del Ponte che a parere di tanti tecnici ed amministratori evidenzia numerose lacune dal punto di vista tecnico e finanziario. Lo abbiamo sempre fatto sempre rifuggendo l’idea di una posizione puramente ideologica, di una convinzione assunta a priori, che non può appartenere a chi si confronta quotidianamente con il progresso dei nostri territori. La decisione della Corte dei Conti che non ha ammesso al visto di legittimità la delibera del Cipess n. 41/2025 non fa che confermare i tanti dubbi che, insieme a tanti colleghi sindaci, amministratori, associazioni e cittadini, abbiamo sollevato in questi anni”.

Queste le parole in un post sui suoi canali social di Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, che prosegue:

“È inaccettabile che un’opera cosi impattante possa andare avanti pur di fronte alle numerose irregolarità formali e sostanziali, l’ultima in ordine di tempo quella della Corte dei Conti, che continuano a emergere ogni giorno. Circostanza che lascia pensare che il reale obiettivo sia ormai legato non alla realizzazione dell’opera, ma all’enorme penale che andrebbe versata ai privati in caso di rescissione del contratto. Penale che sarebbe stata molto utile invece a risolvere tanti problemi sui nostri territori. Avevamo chiesto che le comunità locali fossero coinvolte nel processo decisionale, che non fosse un progetto calato dall’alto. E cosi non è stato. Ed oggi, in attesa di conoscere le motivazioni della Corte, che a quanto pare riguardano le coperture economiche, le stime sul traffico, la conformità del progetto alle normative ambientali, alle regole europee sul superamento del 50% del costo iniziale ed anche la stessa competenza del Cipess, esprimiamo netta preoccupazione per le reazioni scomposte che alcuni esponenti di governo hanno avuto su questa vicenda, con atteggiamenti minacciosi e di sfida nei confronti di organi dello Stato che evidenziano una chiara e pericolosa deriva antidemocratica. La risposta non può essere sempre quella di gridare al complotto, dando la colpa ai giudici, alla magistratura, o a chiunque altro possa servire a coprire enormi carenze strutturali, valutazioni sbagliate ed errori procedurali. Da parte nostra siamo ancora in attesa di ricevere delle risposte chiare in merito al dossier che abbiamo presentato a Salvini, che purtroppo continua ad agire da capo della Lega piuttosto che da Ministro della Repubblica italiana. Lo facciamo, in maniera responsabile, interloquendo come sempre non con gli slogan, ma nel merito delle questioni, perchè convinti che le comunità che vivono ogni giorno questi territori non solo abbiano il diritto di sapere, ma siano le prime ad avere titolo per rappresentare le reali priorità per il futuro dello Stretto”.