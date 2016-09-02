Falcomatà saluta il Colonnello Lorenzo Falferi

«Rivolgo il mio saluto più sincero insieme con gli auguri di buon lavoro al Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria Colonnello Lorenzo Falferi che si appresta a lasciare la nostra città in vista del nuovo e prestigioso incarico affidatogli». E’ quanto afferma in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

«Il lavoro del Colonnello Falferi in questi anni è stato certamente uno degli esempi più fulgidi della professionalità e dell’abnegazione delle Forze dell’Ordine al servizio della giustizia sul nostro territorio, in un’opera quotidiana di servizio nei confronti dei cittadini e dei loro diritti. Un lavoro che assume una valenza ancora maggiore perchè condotto in un contesto di frontiera come il nostro, dove lo Stato ha la necessità, quotidiana e stringente, di affermare la sua supremazia sulle forze oscure che ancora tentano di asfissiare la nostra comunità con i loro ingombranti tentacoli. Reggio Calabria saluta il Colonnello Falferi. A nome dell’Amministrazione comunale che rappresento rivolgo a lui un sentito ringraziamento ed i migliori auguri nella certezza che saprà affrontare le sue nuove incombenze con lo stesso piglio e la grande professionalità dimostrati nel suo lavoro alla guida del Comando reggino».