Sanità in Calabria, Falcomatà: ‘Regione pensa al budget e dimentica i pazienti costretti a ricorrere al privato’

“Quello che sta accadendo nella sanità calabrese, con i continui richiami ed assurde sanzioni nei confronti dei medici di medicina generale “rei” di aver prescritto farmaci necessari ai propri assistiti superando i tetti di spesa, è inaccettabile. Siamo di fronte a una vera e propria ingerenza nella sfera professionale dei medici e a un attacco diretto al diritto alla salute dei cittadini calabresi che il più delle volte sono costretti ad acquistare i farmaci a prezzo pieno o rivolgersi al privato per delle visite di controllo. Un vero e proprio pugno nello stomaco per il diritto alla salute sul nostro territorio”.

È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, intervenendo sulla critica situazione che sta investendo la medicina territoriale in Calabria.

“Le denunce che arrivano dai territori, con il coinvolgimento positivo delle rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria come la Fimmg, ed ultima in ordine di tempo quella sollevata dal circolo PD di Cinquefrondi, descrivono un quadro allarmante. La Regione e le Aziende Sanitarie stanno applicando una logica puramente ragionieristica che scavalca la valutazione clinica: si contesta ai medici, arrivando addirittura a degli incredibili addebiti, la prescrizione di farmaci sulla base del costo e non della loro reale efficacia terapeutica. È un paradosso pericoloso: il medico deve rispondere alla sua coscienza e alla scienza, non a un foglio excel della ragioneria regionale”.

Le conseguenze della gestione sanitaria in Calabria

Falcomatà punta il dito contro le recenti direttive del comparto sanitario che stanno creando disagi enormi:

“Da ciò che segnalano gli stessi medici ed i pazienti del nostro territorio, si sta impedendo di fatto la prescrizione di visite di controllo per i pazienti cronici e si limitano farmaci di uso comune e necessario, come i gastroprotettori o i medicinali in DPC (Distribuzione Per Conto). Il risultato è duplice e drammatico: da un lato si umilia la professionalità dei medici di famiglia, trasformati in burocrati controllati a vista, vessati da una vera e propria cultura del sospetto e da tagli indiscriminati sui diritti dei pazienti; dall’altro si negano cure gratuite ai cittadini. Le conseguenze – prosegue il consigliere Dem – sono sotto gli occhi di tutti. Chi può permetterselo è costretto a pagare di tasca propria visite e medicine, sancendo il fallimento della sanità pubblica; chi non può, spesso anziani e pensionati al minimo, rinuncia a curarsi o finisce per aggravarsi, andando a intasare ulteriormente i Pronto Soccorso dei nostri ospedali già al collasso per carenza di personale”.

