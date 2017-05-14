Falcomatà sulle nuove caserme dei Carabienieri

“La sottoscrizione del protocollo d’intesa per la realizzazione delle Caserme dei Carabinieri testimonia la presenza dello Stato, l’attenzione rivolta dal Governo alla Calabria e in particolare al territorio della Città Metropolitana di Reggio”.

Commenta così il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, all’indomani della partecipata cerimonia svoltasi presso il Palazzo Comunale di Bruzzano Zeffirio.

“Dopo le 13 scuole presentate la scorsa settimana e finanziate grazie alla compartecipazione di Governo, Regione e Città Metropolitana – prosegue il Sindaco – adesso accogliamo con piacere i nuovi presidi dell’Arma dei Carabinieri che, nei prossimi tre anni, saranno realizzati nel territorio aspromontano grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per un importo complessivo di 15 milioni di euro”.

“La squadra Stato – continua Falcomatà – raggiunge così risultati concreti e tangibili, si dota di nuovi strumenti nella lotta alla criminalità e non arretra di un solo passo ma rilancia, con sempre maggiore impegno. Dopo l’inaugurazione dello stadio comunale a San Luca, diamo prova che, attraverso l’impegno di tutti e il coinvolgimento della comunità, possiamo raggiungere traguardi importanti”.

“La presenza alla manifestazione di tantissimi bambini in festa – evidenzia il sindaco metropolitano – dei rappresentanti della scuola e delle parrocchie, aumenta in noi la fiducia e ci fa ben sperare per il futuro, ci spinge ad andare avanti lungo questa strada. Per questo importante risultato intendo ringraziare il Governo, il Ministro Marco Minniti, il prefetto Michele Di Bari, l’Arma dei Carabinieri, ricordando l’impegno della Magistratura e di tutte le Forze di Polizia”.

“Una caserma – aggiunge Falcomatà – garantisce il ripristino e il mantenimento della legalità, rappresenta un utile punto di riferimento in tutte le situazioni di emergenza e, così come sta facendo il Ministro dell’Interno Marco Minniti, promuove la sicurezza dei cittadini intesa come bene comune. Queste iniziative, inoltre, contribuiscono a far nascere e crescere il senso di comunità. Noi vinceremo la sfida della Città Metropolitana se riusciremo a far sentire i cittadini da Rosarno a Monasterace parte di un’unica comunità che va ben oltre i confini dei singolo territori comunali”.