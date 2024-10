Falcomatà: ‘Ho parlato con il presidente Gallo e gli ho chiesto un regalo’

Nel consueto discorso quotidiano del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, una chiusura riservata ad una telefonata avvenuta con il presidente della Reggina Luca Gallo: “Mi ha chiesto come sta la città e cosa lui possa fare per Reggio Calabria. Questo dimostra ancor di più quanto sia innamorato di questa città. Gli ho ribadito che ha già fatto tanto, chiedendogli di fare in modo di regalarci, quando tutto questo sarà finito, l’abbraccio più grande. Significherà che la nostra squadra è tornata in serie B, ovvero nella categoria inferiore solo di una a quella che ci spetta, che compete alla nostra città”.