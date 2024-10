Countdown per la fase 2: le infografiche su ‘Cosa si potrà fare a Reggio’ – FOTO

“Buona domenica Reggio! Domani inizia la Fase Due , dobbiamo prepararci al meglio e per questo mi appello prima di ogni altra cosa al buon senso di tutti voi: per sconfiggere definitivamente il virus non esiste deterrente migliore della responsabilità. E noi reggini abbiamo dimostrato di averne tanta”.

A scriverlo, in un post su Facebook, è il sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino di Reggio Calabria, già nella serata di ieri, aveva annunciato la creazione di alcune FAQ cittadine per rispondere alle domande più frequenti e fare chiarezza sui comportamenti da tenere a partire dal 4 maggio.

“Dobbiamo continuare così perché la partita non è ancora finita e sta ad ognuno di noi il compito di tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari. I primi giorni dovremo adattarci, come è stato per la Fase Uno, alcune cose le capiremo meglio giorno dopo giorno ma intanto, per maggiore chiarezza, abbiamo riassunto in queste infografiche le principali norme da seguire e cosa si potrà tornare a fare da domani.

Vi chiedo di condividerle e diffonderle per raggiungere tutti i reggini. Per ogni altro dubbio vi rimando alle indicazioni diffuse ieri sera: CLICCA QUI. Vorrei ringraziarvi per come avete affrontato questi mesi difficili. Siamo una grande comunità, lo abbiamo dimostrato, continueremo a dimostrarlo. Insieme ce la faremo”.