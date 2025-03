Farmacia Pellicanò Reggio Bic e Juninho Clemente: ancora insieme per un futuro vincente

Una firma tanto attesa che suggella una collaborazione vincente: Juninho Clemente e la Farmacia Pellicanò Reggio Bic proseguiranno insieme anche nella stagione 2025-2026.

Il numero 10 brasiliano, simbolo del talento e della passione sportiva, continuerà a vestire i colori bianco-amaranto, confermando il suo impegno con la squadra reggina.

Dopo una stagione d’esordio in Italia da assoluto protagonista, con una media di almeno 20 punti a partita, Clemente ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra, non solo in fase offensiva ma anche in difesa, con una straordinaria capacità di conquistare rimbalzi e dare solidità alla squadra. La sua permanenza rappresenta un grande colpo per la Reggio Bic, che potrà contare ancora su un giocatore determinante per il proprio progetto sportivo.

L’entusiasmo dell’atleta carioca è palpabile: “Sono felice di rimanere in una squadra che mi ha accolto come una famiglia. La Reggio Bic ha obiettivi ambiziosi e sono orgoglioso di farne parte per un’altra stagione“. Parole che confermano il forte legame tra Clemente e l’ambiente reggino, che ha saputo valorizzarlo e metterlo nelle condizioni migliori per esprimere tutto il suo talento.

Questa riconferma assume un valore ancora più speciale in vista del decimo anniversario della Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Un traguardo importante che il club festeggerà con una delle sue stelle più luminose, puntando a nuovi successi e obiettivi sempre più ambiziosi.

Il futuro della Reggio Bic si tinge ancora di bianco-amaranto e con un Juninho Clemente in più, pronto a regalare emozioni e vittorie ai tifosi reggini.