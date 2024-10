Farmacia Pellicanò Reggio Bic: continua il progetto ‘Mettiamoci in gioco’

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic prosegue con entusiasmo il progetto “Mettiamoci in gioco”, iniziativa avviata nel 2016 e dedicata alla sensibilizzazione delle scuole sul tema della diversità attraverso lo sport.

Un incontro educativo a Rogliano

Sabato mattina, la Reggio Bic è stata ospite dell’Istituto Comprensivo di Rogliano, dove ha presentato il progetto agli studenti, seguito da una fase dimostrativa. L’incontro ha offerto l’opportunità di far conoscere il basket in carrozzina e il modo in cui può contribuire a superare le barriere fisiche e mentali.

L’obiettivo del progetto

L’obiettivo del progetto è il reciproco arricchimento tra atleti e giovani, affrontando il tema della diversità non come limite, ma come opportunità.

Attraverso l’esperienza di sedersi su una carrozzina, i ragazzi hanno potuto comprendere che la vera sfida non è solo nel praticare uno sport, ma nel cambiare prospettiva e approccio alla vita.

“Lo sport è un diritto di tutti” è il motto di questo progetto, sottolineando l’importanza di attività esperienziali che lascino un segno profondo nei ragazzi, favorendo una crescita consapevole e aperta verso gli altri.

Impegno costante della Reggio Bic

La Reggio Bic, società attiva in ambito internazionale e nazionale e partecipante al campionato di Serie A del Basket in Carrozzina, si impegna a continuare questa importante missione, stimolando le scuole a essere più inclusive e attente ai bisogni reali degli studenti, perché il futuro è nelle mani delle nuove generazioni.