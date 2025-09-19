Farmacia Pellicanò, ritorno di cuore: ‘Dimabomb’ Rukavisnikovs di nuovo a Reggio Calabria

"Qui sono cresciuto, questa squadra è la mia famiglia"

La Farmacia Pellicanò Reggio Calabria riabbraccia uno dei suoi volti più amati: Dmitrijs Rukavisnikovs, per tutti semplicemente Dima. Il giocatore lettone, ala con punti di riferimento 1.5 e celebre per il suo micidiale tiro da tre punti che gli è valso il soprannome “Dimabomb”, torna a vestire i colori reggini dopo diverse stagioni lontano.

Dima aveva già difeso i colori della Farmacia Pellicanò per ben sei stagioni, tra Serie B e la prima storica annata in Serie A. Oggi, il suo ritorno ha un sapore speciale, quasi romantico, che entusiasma tifosi e compagni di squadra.

«Le mie impressioni sono semplicemente meravigliose – racconta il lettone – dopo così tanti anni tornare nella mia ex squadra è emozionante. Questa è l’unica squadra in cui sono cresciuto: mi sono sentito parte di una famiglia per molti anni. Sono davvero felice di essere tornato in questa città e in questo grande team dove ho giocato per sette anni».

A convincerlo a rientrare è stato un legame mai spezzato con Reggio Calabria:

«Mi piace stare qui, mi sento bene in questo ambiente. Dopo tutto, ho trascorso molti anni qui e mi sono abituato alla squadra e alla città. Ho sempre seguito Reggio anche a distanza, anche quando giocavo altrove: una parte di me è sempre rimasta con loro».

Il suo obiettivo è chiaro e ambizioso:

«Voglio affrontare il campionato nel migliore dei modi, per rendere orgogliosi l’allenatore e tutta la squadra, e ottenere grandi risultati. Questa squadra ha un potenziale enorme e credo davvero che possa avere un futuro brillante».

Infine, Dima non dimentica di ringraziare chi lo ha accolto a braccia aperte:

«Desidero ringraziare tutto il team e lo staff per l’accoglienza, in particolare il coach Antonio Cugliandro».

Con il ritorno di “Dimabomb”, la Farmacia Pellicanò punta a rinforzare il proprio roster e a infiammare i tifosi: un innesto che sa di storia, passione e nuove ambizioni.