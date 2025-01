Farmacia Pellicanò Reggio Bic espugna Sassari con una strepitosa rimonta!

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic inaugura il 2025 con una straordinaria vittoria in rimonta contro la Dinamo Lab Sassari. In un match ricco di colpi di scena, i reggini si impongono per 56-59 al termine di una gara giocata sul filo del rasoio, consolidando così il quarto posto in classifica con quattro punti di vantaggio proprio sui sardi.

Un inizio complicato

Nel primo quarto, Sassari parte forte, trascinata da un Ghione dominante sotto canestro e da un parziale di 10-0 che obbliga coach Cugliandro a un timeout precoce.

La Reggio Bic, nonostante gli sforzi di Carvalho e Pimkorn, fatica a trovare ritmo offensivo, chiudendo il primo parziale in svantaggio per 24-17.

La rimonta prende forma

Nel secondo quarto, i reggini intensificano il pressing difensivo e si affidano alle triple di Pimkorn, che riporta i suoi a -6. Una difesa tenace, guidata da Ilaria D’Anna, permette alla Reggio Bic di limitare i danni, ma Sassari rimane in controllo grazie a un super Ghione, già in doppia doppia. Si va all’intervallo con i padroni di casa avanti per 32-26.

Dopo la pausa, la Reggio Bic cambia marcia. Un Carvalho ispirato e un Clemente efficace sotto canestro guidano la rimonta.

La pressione difensiva si intensifica, costringendo Sassari a errori che i reggini sfruttano abilmente. Il parziale di 10-18 ribalta la situazione e la Farmacia Pellicanò Reggio Bic chiude il terzo quarto in vantaggio per 42-44.

Finale al cardiopalma

L’ultimo quarto è un concentrato di emozioni. Sassari risponde con Esteche e Singdong, ma la Reggio Bic trova il guizzo decisivo con Pimkorn, autore di una tripla fondamentale a un minuto e mezzo dalla fine.

La Dinamo Lab tenta l’assalto finale, ma un glaciale Sripirom dalla lunetta sancisce il definitivo 56-59.

Protagonisti in campo

Tra i reggini spiccano i 19 punti di Pimkorn, i 18 di Clemente e i 12 di un solidissimo Sripirom. Per Sassari, Ghione (17 punti) e Singdong (11) sono stati i principali terminali offensivi, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Coach Cugliandro: Testa al prossimo impegno

“Abbiamo dimostrato carattere e grande capacità di reagire alle difficoltà,”

ha dichiarato coach Cugliandro a fine partita.

“Questa vittoria ci dà fiducia, ma dobbiamo restare concentrati in vista del match contro Amicacci Giulianova al Palacalafiore.”

Tabellini

Farmacia Pellicanò Reggio Bic : Pimkorn 19, Carvalho 8, Clemente 18, Sripirom 12, Messina 2.

: Pimkorn 19, Carvalho 8, Clemente 18, Sripirom 12, Messina 2. Dinamo Lab Sassari: Ghione 17, Esteche 11, Singdong 11, Mosler 4, Lindblom 2, Revuelta García 2, Spanu 2.

Parziali:

24-17, 8-11, 10-18, 14-15.

Un successo che conferma la crescita della Reggio Bic, pronta a lottare per traguardi ambiziosi in questa nuova annata sportiva.