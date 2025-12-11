Favara-Athletic Palermo: gol nettamente irregolare, ma il reclamo viene respinto. Le motivazioni
L'episodio ha fatto discutere molto, con quel pallone entrato dall'esterno della rete
11 Dicembre 2025 - 10:32 | Redazione
Un gol vistosamente irregolare quello segnato dall’Athletic Palermo contro il Favara con la palla che entra dal buco esterno della rete e finisce “in fondo al sacco”. Prospettiva non ideale per il direttore di gara che assegna il gol nonostante le vibranti proteste della squadra locale. Il Favara ha presentato reclamo, respinto secondo queste motivazioni:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CASTRUMFAVARA – ATHLETIC CLUB PALERMO
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. CASTRUMFAVARA con il quale si deduce l’alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe e se ne chiede la ripetizione, in ragione del presunto errore tecnico dell’arbitro, per avere il medesimo convalidato una rete in favore della A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO, nonostante il pallone avesse già superato la linea di fondo ed essere, pertanto, uscito dal campo di gioco;
- lette le controdeduzioni della ATHLETIC CLUB PALERMO, con cui si contesta in fatto e in diritto il reclamo avversario, chiedendo che il medesimo venga dichiarato inammissibile, infondato e finanche temerario;
- esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante;
- considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si chiede l’acquisizione sono inammissibili;
- rilevata, l’impossibilità di rilevare presunte violazioni regolamentari in presenza di una valutazione discrezionale del direttore di gara e riferibile ad un episodio di gioco;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D. CASTRUMFAVARA – A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO 1 – 2
3) di addebitare sul conto della A.S.D. CASTRUMFAVARA il contributo di reclamo.