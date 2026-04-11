Comunali, Cedro(FdI): ‘Pronti con una lista forte, credibile e radicata nel territorio’
"Pieno e convinto sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, scelta condivisa dal centrodestra e passaggio fondamentale per aprire una nuova stagione per la città dello Stretto" la nota
11 Aprile 2026 - 16:52 | Comunicato Stampa
Fratelli d’Italia si prepara ad affrontare le elezioni comunali di Reggio Calabria con una lista forte, credibile e profondamente radicata nel territorio. Nel corso della riunione del coordinamento cittadino – svoltasi ieri pomeriggio alla presenza della coordinatrice regionale Wanda Ferro, dell’europarlamentare Denis Nesci, del coordinatore per le Comunali Giovanni Calabrese, del consigliere regionale Daniela Iiriti e della coordinatrice cittadina Ersilia Cedro – è stato compiuto un ulteriore passo in avanti nella definizione di una squadra che possa rappresentare al meglio l’identità e le ambizioni del partito: donne e uomini di alto valore, espressione delle migliori energie della città, pronti a mettere competenze ed esperienza al servizio di un progetto politico chiaro e coerente.
La lista di Fratelli d’Italia nasce da un percorso condiviso, in cui tutte le componenti stanno lavorando con determinazione per l’obiettivo comune.
Il sostegno a Francesco Cannizzaro
In questo quadro si inserisce il pieno e convinto sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, scelta condivisa dal centrodestra e passaggio fondamentale per aprire una nuova stagione per la città dello Stretto. Fratelli d’Italia garantirà il massimo contributo a questa sfida, mettendo in campo idee, energie, competenze e il proprio radicamento sul territorio, con l’obiettivo di interpretare al meglio le aspettative dei reggini e costruire una prospettiva di governo solida e credibile.
Reggio Calabria ha bisogno di voltare pagina dopo anni di progressivo declino e di ritrovare una visione all’altezza della sua storia e delle sue potenzialità. È il momento di restituire autorevolezza all’azione amministrativa, capacità di programmazione e concretezza nelle risposte ai cittadini, rilanciando lo sviluppo economico, creando opportunità per i giovani e valorizzando le risorse del territorio.
Ersilia Cedro
Coordinatrice Città Metropolitana RC Fratelli d’Italia