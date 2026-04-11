Comunali, Cedro(FdI): ‘Pronti con una lista forte, credibile e radicata nel territorio’

"Pieno e convinto sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, scelta condivisa dal centrodestra e passaggio fondamentale per aprire una nuova stagione per la città dello Stretto" la nota

Fratelli d’Italia si prepara ad affrontare le elezioni comunali di Reggio Calabria con una lista forte, credibile e profondamente radicata nel territorio. Nel corso della riunione del coordinamento cittadino – svoltasi ieri pomeriggio alla presenza della coordinatrice regionale Wanda Ferro, dell’europarlamentare Denis Nesci, del coordinatore per le Comunali Giovanni Calabrese, del consigliere regionale Daniela Iiriti e della coordinatrice cittadina Ersilia Cedro – è stato compiuto un ulteriore passo in avanti nella definizione di una squadra che possa rappresentare al meglio l’identità e le ambizioni del partito: donne e uomini di alto valore, espressione delle migliori energie della città, pronti a mettere competenze ed esperienza al servizio di un progetto politico chiaro e coerente.

La lista di Fratelli d’Italia nasce da un percorso condiviso, in cui tutte le componenti stanno lavorando con determinazione per l’obiettivo comune.

Il sostegno a Francesco Cannizzaro

In questo quadro si inserisce il pieno e convinto sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, scelta condivisa dal centrodestra e passaggio fondamentale per aprire una nuova stagione per la città dello Stretto. Fratelli d’Italia garantirà il massimo contributo a questa sfida, mettendo in campo idee, energie, competenze e il proprio radicamento sul territorio, con l’obiettivo di interpretare al meglio le aspettative dei reggini e costruire una prospettiva di governo solida e credibile.

Leggi anche

Reggio Calabria ha bisogno di voltare pagina dopo anni di progressivo declino e di ritrovare una visione all’altezza della sua storia e delle sue potenzialità. È il momento di restituire autorevolezza all’azione amministrativa, capacità di programmazione e concretezza nelle risposte ai cittadini, rilanciando lo sviluppo economico, creando opportunità per i giovani e valorizzando le risorse del territorio.