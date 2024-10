Franco Mazzotta: ‘Vi aspetto per il Workshop ed il “Corso per Istruttore di sala”

Ormai ci siamo, perchè è fissato per il primo di febbraio l’appuntamento con il corso di “Assistente di Sala” (istruttore di palestra), che si svilupperà in otto sedute con lezioni di teoria e pratica tutti i fine settimana del mese.

“Insieme all’ASC, dice Franco Mazzotta, abbiamo organizzato questo corso che abiliterà ogni istruttore in sala pesi all’interno delle palestre. Insieme a questo, in concomitanza con l’inizio del percorso che durerà per tutto il mese di febbraio, il Workshop di aggiornamento insieme a due grandi professionisti del settore come Mauro Sassi IFBB Pro e Cristiana Casoni Bikini IFBB Pro i quali relazioneranno con i corsisti su tutto ciò che riguarda metodologie, tecniche, alimentazione, integrazione, psicologia positiva.

La figura dell’istruttore riconosciuto è fondamentale per ogni palestra. Le sue conoscenze non dovranno limitarsi solo alla parte tecnica, ma anche ad ogni parte del nostro corpo per la salute ed il benessere fisico. Abbiamo avuto una grande risposta in fatto di partecipazione e la cosa che più mi sorprende, sono le richieste giunte da ogni parte d’Italia, nonostante corsi come questo se ne organizzano in ogni regione, per noi è una grande soddisfazione“.

A completamento del corso, ad ogni corsista verrà consegnato un diploma che gli consentirà di poter esercitare attività di istruzione o assistenza in sala pesi che comprendono il potenziamento, la riabilitazione, l’ipertrofia, ed il ruolo di personal trainer.

La partecipazione è aperta a tutti e sarà possibile assistere anche alla sola giornata in cui saranno presenti i campioni, quindi per il workshop del 1° di febbraio, ovviamente con una quota di adesione che avrà costi inferiori rispetto a quella del’intero percorso.

Il costo del corso è di euro 300,00 e gli organizzatori danno la possibilità di poter effettuare il pagamento attraverso un acconto di euro 150,00 ed il saldo alla metà di febbraio. Per chi è interessato alla sola partecipazione al Workshop di aggiornamento che si terrà in concomitanza con l’inizio del corso, quindi il primo di febbraio, con i docenti professionisti Mauro Sassi e Cristiana Casoni, il costo è di euro 50,00 con relativo rilascio dell’attestato. Inoltre a tutti i partecipanti la Yamamoto darà in omaggio un gadget. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 di gennaio del 2020.

Il corso si terrà a Reggio Calabria con i seguenti orari: 9-13 e 15-17. Per informazioni rivolgersi al responsabile tecnico regionale Franco Mazzotta: 388.7595963

oppure inviando e-mail: francomazzotta66@libero.it

Un altro appuntamento significativo ed atteso è quello del prossimo luglio: “Come Promoter ufficiale della IFBB Pro League, ho deciso di dare seguito all’evento dello scorso anno che ha riscosso un grandissimo successo. Una manifestazione, ospitata dal magnifico Teatro Cilea, che consentirà poi lo sbocco ad un percorso Internazionale come Mister Olimpia. Grand Prix Trofeo Mediterraneo IFBB, unico evento che si svolgerà nel sud Italia“.