Fefè De Giorgi a Reggio Calabria, Latella: ‘Un esempio di tenacia e talento’

Il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella ha rivolto i saluti istituzionali, a nome dell’Amministrazione comunale, a Ferdinando “Fefè” De Giorgi, arrivato in città per la presentazione del suo libro “Egoisti di squadra. Esaltare il gruppo senza sacrificare il talento” (Mondadori) svoltasi nell’Aula magna Quistelli dell’Università Mediterranea nell’ambito della rassegna di eventi “Università Svelate”.

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“La presenza di De Giorgi – ha dichiarato Latella – è motivo di orgoglio per una città che ha una grande tradizione pallavolistica sia maschile che femminile. Da ragazzo del Sud è diventato un simbolo di tenacia e talento riuscendo a diventare più volte campione del mondo da giocatore con la “generazione dei fenomeni”, per poi collezionare trofei nazionali e internazionali da allenatore, fino a raggiungere alla guida dell’Italia il doppio traguardo Europeo-Mondiale. De Giorgi è arrivato alla vetta portando avanti un’idea sana dello sport e affermando uno stile che mette insieme leadership e capacità di ascolto. La sua storia – ha concluso Latella – rappresenta un esempio e uno stimolo per le tante realtà sportive presenti a Reggio Calabria che con passione e determinazione portano avanti la nostra tradizione pallavolistica“.