I meridionali sono inferiori, Tansi: ‘Caro Feltri, il sud non ha nulla da invidiare al nord’

È questa la frase shock pronunciata ieri da Vittorio Feltri, il direttore di Libero, durante la trasmissione populista “Fuori dal coro” condotta dal gracchiante Mario Giordano su Rete4. E poi ha aggiunto:

“La Lombardia in disgrazia ha eccitato molta gente che subisce complessi di inferiorità, per invidia”.

L’ex candidato alla presidenza della Regione Calabria e capo della prociv regionale, Carlo Tansi, in un post su Facebook ha scritto:

“Caro Feltri, il sud non ha nulla da invidiare al nord nella gestione del Coronavirus, dal momento che possiede centri di eccellenza, come il Cotugno di Napoli a contagi zero, preso dai media di tutto il mondo come modello virtuoso di gestione del virus.

Caro Feltri, le ricordo che un centro d’eccellenza di Catanzaro, l’ottimo Mater Domini, ha salvato la vita a due suoi conterranei lombardi! Non c’è nulla da aggiungere, si commenta da solo. Feltri non è nuovo a insulti razzisti contro i meridionali. Se la Lombardia avesse un ordine dei giornalisti serio, dovrebbero immediatamente radiarlo“.