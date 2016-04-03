Viola Femminile: gara 1 finale playoff alla Rainbow Catania
Al PalaPentimele prevale la Rainbow Catania nella prima sfida della finale playoff di serie C: gara 2 mercoledì 6 aprile
03 Aprile 2016 - 14:00 | di Federica Geria
Reggio Calabria. E’ la Rainbow Catania ad aggiudicarsi la gara 1 della finale playoff del campionato di serie C girone Sicilia, giocata al PalaPentimele. Una gara equilibrata che ha visto le ragazze di coach Armando Russo, nel finale di match, cedere, nonostante i 18 punti realizzati da Allyson Dobbins, all’avversario etneo. 62-69 il risultato finale. La gara 2 è in programma mercoledì 6 aprile alle ore 20 al PalaCatania.
Tabellino
Viola Basket – Rainbow Catania 62-66
(13-17 / 28-37 / 46-49 / 62-69)
Viola Basket: Amodeo 2, Imeneo, Costantino 5, Certomà 10, Dobbins 18, Melchionna, Sergi, Marrara, Anechoum 9, Smorto, Melissari 16, Gaeta 2. Coach: Russo.
Rainbow Catania: Magri, Ferlito 10, Gandolfo, Capici, Parisi , Bruni 7, Chiarella 3, Mbombo 15, Lamanna 6, Eric 25. Coach: Di Piazza.
Arbitri: Micino, Riggio.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it
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