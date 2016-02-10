La Viola femminile si aggiudica il big match contro Catania
La Viola femminile vince lo scontro al vertice con la Rainbow Catania e consolida il primo posto in serie C, girone Sicilia
10 Febbraio 2016 - 23:25 | di Domenico Suraci
La Viola femminile prosegue con successo la sua marcia in campionato. Le ragazze di coach Armando Russo si aggiudicano anche lo scontro al vertice contro la Rainbow Catania. Una gara praticamente perfetta, quella della squadra neroarancio, che, con la vittoria sulla formazione etnea, consolida la prima posizione della classifica del campionato di serie C, girone Sicilia.
Viola Basket – Rainbow Catania 72-55
(18-11; 28-25; 46-40; 72-55)
Viola Basket: Imeneo, Costantino 23, Certomà 14, Melchionna, Anechoum 14, Smorto, Melissari 19, Gaeta 2. Coach: Russo
Rainbow Catania: Magri, Ferlito 1, Gandolfo, Capici, Parisi 3, Bruni 8, Chiarella 2, Villarruel 21, Lamanna 9, Eric 11. Coach: Di Piazza
Arbitri: Viglianisi, Catalano.
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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