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Femminile, playoff: grandissima Viola, Ragusa ko

Netta vittoria della Viola femminile nella gara di andata del primo turno play off: ritorno al PalaPentimele sabato 19 marzo alle 19,30

13 Marzo 2016 - 13:09 | di Federica Geria

Viola Femminile Reggio Calabria nei play off contro Ragusa

Con un sonoro 80-31 la Viola femminile si aggiudica la gara di andata del primo turno play off. Le ragazze di coach Armando Russo ieri sera al PalaPadua hanno battuto il Ragusa, riscattando così la sconfitta subita in campionato. La gara di ritorno si giocherà al PalaPentimele sabato prossimo, 19 marzo, alle ore 19,30.

ASD AD MAIORA RAGUSA-VIOLA BASKET REGGIO CALABRIA: 31 -80

(15-18 / 17-39 / 23-60 / 31-80)

Asd Ad Maiora Ragusa: Vitale 2, Licitra 4, Parrino, Fazio 2, Mazza 13, Sammartino, Ragusa, Barone, Di Martino, Massari, Caruso 6, Guastella V 4. Coach: Leggio

Viola Basket Reggio Calabria: Amodeo 8, Imeneo 4, Costantino 8, Certomà 33, Melchionna, Anechoum, Smorto, Melissari 16, Gaeta 11. Coach: Russo

Arbitri: Perrone A. (Ct), D’Amore C. (Me)

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it

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