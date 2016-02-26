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Femminile, Viola in trasferta a Santa Venerina

Le ragazze della Viola in campo a Santa Venerina, in provincia di Catania, con palla a due alle 18,30, nell’ultima gara della regular season

26 Febbraio 2016 - 15:55 | di Federica Geria

Basket femminile: la Viola Reggio Calabria in trasferta a Santa Venerina

Penultimo appuntamento del campionato di serie C femminile girone Sicilia. Domani, le ragazze della Viola saranno di scena a Santa Venerina, in provincia di Catania, per l’ultima partita della regular season, considerato il riposo imposto dal torneo alla squadra neroarancio di sabato prossimo. Palla a due, domani, dunque, alle ore 18,30.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it


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