Femminile, Viola in trasferta a Santa Venerina
Le ragazze della Viola in campo a Santa Venerina, in provincia di Catania, con palla a due alle 18,30, nell’ultima gara della regular season
26 Febbraio 2016 - 15:55 | di Federica Geria
Penultimo appuntamento del campionato di serie C femminile girone Sicilia. Domani, le ragazze della Viola saranno di scena a Santa Venerina, in provincia di Catania, per l’ultima partita della regular season, considerato il riposo imposto dal torneo alla squadra neroarancio di sabato prossimo. Palla a due, domani, dunque, alle ore 18,30.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it