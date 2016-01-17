Femminile, Viola sconfitta. A Ragusa finisce 52-45
Dopo quattro successi consecutivi arriva lo stop per le ragazze di coach Armando Russo, sconfitte a Ragusa ma ancora in testa al campionato di serie C
17 Gennaio 2016 - 13:08 | di Federica Geria
Si arresta a Ragusa il percorso positivo della Viola femminile. Dopo quattro vittorie consecutive, arriva uno stop per le ragazze di coach Armando Russo che in Sicilia si arrendono all’Asd Ad Maiora. Nonostante la sconfitta, però, la squadra neroarancio rimane in vetta alla classifica del campionato di serie C. Il prossimo turno vedrà la Viola sfidare al PalaPentimele l’As. Giuseppe Rescifina domenica 24 gennaio alle ore 18.
TABELLINO
ASD AD MAIORA RAGUSA- SCUOLA DI BASKET VIOLA 52-45
(12-10; 22-19; 29-38; 52-45)
Asd Ad Maiora: Vitale, Battaglia 9, Licitra 4, Mazza 19, Barone 4, Parrino 1, Ragusa 13, Guastella 2, Fazio, Massari, Sammartino. Coach: Leggio
Viola: Amodeo, Imeneo, Costantino 13, Certoma 13, Latella, Ambrogio, Anechoum 6, Smorto, Melissari 4, Gaeta 9. Coach: Russo
Arbitri: Ferraro, Esposito.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it