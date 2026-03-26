Garante Salute, l’appello di Feroleto a Occhiuto per la conferma della Stanganelli

“Il Comune di Feroleto della Chiesa, nella persona del Sindaco pro tempore, esprime profonda preoccupazione e dissenso rispetto alle notizie di stampa che riferiscono dell’esclusione della dott.ssa Anna Maria Stanganelli, già Garante della Salute nella scorsa legislatura, dall’elenco dei candidati per il nuovo mandato”.

Inizia così l’appello al presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto da parte del Comune di Feroleto della Chiesa per la conferma della dott.ssa Anna Maria Stanganelli come Garante della Salute in Calabria.

L’appello del Comune di Feroleto della Chiesa

“Si tratta – prosegue la lettara – a nostro avviso, di una scelta che rischia di privare la Calabria di una figura che, in questi anni, ha rappresentato un punto di riferimento autorevole e credibile per i cittadini, per le amministrazioni locali e per tutti i soggetti impegnati nella tutela del diritto alla salute. La dott.ssa Stanganelli ha svolto il proprio incarico con una visione chiara, un forte senso delle istituzioni e una costante attenzione alle fasce più fragili della popolazione, trasformando il ruolo di Garante della Salute in una presenza concreta e non meramente formale. In un contesto sanitario regionale caratterizzato da croniche criticità, liste d’attesa, carenza di personale e forti disuguaglianze territoriali, la continuità di una funzione di garanzia indipendente, competente e riconosciuta sul territorio rappresenta un presidio essenziale di democrazia e di equità. La rimozione, di fatto, di una figura come la dott.ssa Stanganelli rischia di essere interpretata dalle comunità locali come un arretramento dell’attenzione della Regione verso l’ascolto dei cittadini e verso la tutela effettiva dei loro diritti”.

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La richiesta di rivalutare la decisione

“Il Comune di Feroleto della Chiesa, facendo proprie le istanze che provengono dai cittadini e dalle realtà sociali e associative del territorio, chiede pertanto con forza una immediata e approfondita rivalutazione della decisione assunta, affinché sia garantita la possibilità di continuità dell’incarico alla dott.ssa Anna Maria Stanganelli o, comunque, sia assicurata una procedura di selezione trasparente, partecipata e rispettosa delle competenze maturate sul campo. Riteniamo che il rilancio del Servizio sanitario regionale passi anche attraverso la valorizzazione delle professionalità che hanno dimostrato, con i fatti, di saper stare accanto alle persone, di saper dialogare con gli enti locali e di saper richiamare con coraggio le istituzioni alle proprie responsabilità. È questo il profilo che la dott.ssa Stanganelli ha incarnato e che, come amministratori di una comunità calabrese, non possiamo permetterci di disperdere. Certi che Ella vorrà considerare con attenzione il presente appello, nell’interesse della Calabria e dei suoi cittadini, si resta in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro”.