Ferro: ‘Stabilizzazione per gli operatori giudiziari calabresi’

“Da ieri, con la pubblicazione del Decreto Legge PNRR, gli operatori giudiziari calabresi, ex tirocinanti in regime di part-time, hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione dopo anni di abbandono, incertezza e precarietà”.

Lo dichiara in una nota l’on Wanda Ferro (Fdi), Sottosegretario all’Interno.

Un traguardo per i lavoratori e le famiglie

“Un risultato veramente storico, reso possibile grazie all’impegno determinato del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che ha raccolto le esigenze del territorio che gli ho rappresentato, e ha affrontato il tema in prima persona, mantenendo la promessa fatta e restituendo certezze a tanti lavoratori calabresi e alle loro famiglie.

Questa stabilizzazione è la risposta definitiva a chi, nei governi precedenti, aveva creato precarietà senza futuro. Il contrasto al precariato noi lo facciamo quando governiamo, altri solo quando sono all’opposizione”.