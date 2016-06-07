Ferrovie italiane e Ecotur insieme per viaggiare gratis in Calabria

Grazie all’ offerta promossa dalle ferrovie italiane e da Ecotur, da oggi è possibile viaggiare gratis in treno in Calabria, per tutti coloro che aderiranno all’iniziativa chiamata “Riviera dei Cedri in treno”.

Questa iniziativa offre il trasferimento in treno senza spese per chi prenota un hotel in Scalea, Praia a Mare o Diamante.

L’offerta è valida solo fino al 31.12.2016 e l’unica condizione per poter avere il biglietto senza spendere nemmeno un centesimo, è di prenotare l’albergo in una delle località citate almeno per una settimana. In tal modo la Riviera dei Cedri cerca di favorire il turismo italiano, aumentando il flusso dei viaggiatori nostrani verso le coste del Sud .

L’iniziativa prevede anche delle interessanti soluzioni per chi scegliere di passare nell’albergo due giorni nel fine settimana. L’offerta può essere abbinata a tutte le tariffe previste da Trenitalia, tra le quali quelle che riguardano la classe Super Economy, Economy, Base e l’offerta Famiglia.

I biglietti necessari per il viaggio possono essere acquistati anche online, sul sito web di Trenitalia. Ecotur, da parte sua, offre il trasferimento gratuito tra la stazione ferrovia di Scalea alle strutture alberghiere che aderiscono all’iniziativa. In più Ecotur svolge il trasferimento gratuitamente sia per quanto riguarda l’arrivo, sia per il ritorno del turista. Tutte le informazioni dettagliate a proposito dell’offerta possono essere trovate sul sito della Riviera dei Cedri.

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