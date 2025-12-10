Grande successo per la Festa del Cioccolato di Palmi

Un evento che ha trasformato Palmi in una vera e propria capitale del gusto, della cultura gastronomica e delle tradizioni artigianali

Si è conclusa con grande successo la Festa del Cioccolato 2025 firmata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi’, tenutasi dal 6 all’8 dicembre nel cuore della città.

Le vie del centro, animate da profumi avvolgenti, masterclass, degustazioni, intrattenimento per famiglie e specialità artigianali provenienti da diverse realtà italiane, hanno registrato un’affluenza eccezionale, superando ogni aspettativa e segnando un record assoluto di presenze con presenze anche di fuori regione.

Un grande apprezzamento da parte del pubblico è stato rivolto agli artigiani del cioccolato, veri protagonisti della manifestazione, che hanno raccontato con passione l’arte del cacao attraverso praline, creme spalmabili, tavolette, dolci regionali, showcooking e dimostrazioni dal vivo.

Oltre alla parte gastronomica, la Festa del Cioccolato si è distinta anche come evento inclusivo e dedicato alle famiglie: apprezzatissime infatti le attività per i più piccoli, tra cui laboratori, animazione, mascotte e la presenza costante della Casa di Babbo Natale, che ha aggiunto magia e atmosfera natalizia.