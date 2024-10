Festa della Donna 2019, cosa fare l’8 marzo a Reggio Calabria?

Come ogni anno fervono i preparativi per la Giornata internazionale delle donne. Curiosi di scoprire tutti gli eventi in programma a Reggio Calabria per la festa dell’8 marzo?

Dopo più di un secolo dalla sua istituzione, la Festa della Donna, non smette di raccogliere il senso dell’intera comunità ed in città sono sempre più le associazioni ed i semplici cittadini che conducono delle vere e proprie battaglie per il rispetto del mondo femminile.

L’8 marzo è famoso però anche per essere un giorno dedicato al ricordo, alla lotta, ma anche alla spensieratezza ed al divertimento. Anche voi festeggerete questo giorno speciale, ma non sapete ancora come?

Ecco una lista degli eventi più importanti organizzati a Reggio Calabria.

DONNA

“Donna” è il nome che il Kalura ha scelto di dare alla sua ‘Festa della Donna’. Il locale di Catona decide di accogliere le donne reggine con un fantastico apericena. Durante l’evento non mancheranno però momenti dedicati alla solidarietà, alla riflessione ed alla buona musica.

NHIRO’

Il locale di Campo Calabro, invece, celebra le donne reggine con un ospite speciale ed una cena particolare. Per la Festa della Donna 2019 arriva infatti a Reggio Calabria, Andrea Zenga! Figlio di Walter Zenga, portiere della Nazionale Italiana e dell’Inter anni ’90, Andrea ha conquistato il pubblico italiano, quello femminile in particolare grazie al programma televisivo di canale 5 prodotto da Maria De Filippi.

Noto per i suoi tantissimi eventi, il locale della periferia reggina ha deciso di dedicare una serata alle donne di tutta la città.

VILLA KALAZUL

Dopo il party di Carnevale, Villa Kalazul è pronto ad ospitare la Festa della Donna. Un evento speciale, tra intrattenimento, balli di gruppo, caraibici, disco e ovviamente il buon cibo.

Per coinvolgere tutte le fasce d’età, Villa Kalazul ha pensato a diversi tipi di intrattenimento e anche due menù differenti. Sarà possibile infatti scegliere tra pizzeria e ristorante.

TOUCHÉ

Il locale di Pentimele, in occasione dell’8 marzo organizza un party a tema anni ’70, con animazione e divertimento assicurato. Per rendere particolarmente ‘gustosa’ la serata, un menù dedicato con fritto misto, pizze a volontà, sgranocchione alla nutella come dolce e bevanda.

Reggio Calabria però non pensa solamente al divertimento ma, anche, a solennizzare un’occasione importante come quella dedicata alle donne di tutto il mondo. Per questo motivo le associazioni, le scuole e le istituzioni si sono mobilitate per organizzare tantissime eventi!

ALTRI EVENTI

