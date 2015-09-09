Festa di Madonna, il programma dei festeggiamenti religiosi e civili

Celebrazioni religiose, processione dell'Icona e feste civili: tutti gli orari e l'itinerario dall'11 al 15 settembre

Di seguito il programma dei festeggiamenti religiosi e di quelli civili:

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

Ore 21.00: BASILICA DELL’EREMO

Pellegrinaggio cittadino – Veglia Mariana presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova

Ore 23.00: BASILICA DELL’EREMO

Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco, Padre Antonio Marranchella

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 00.00: BASILICA DELL’EREMO

Celebrazione Eucaristica presieduta dal Provinciale, Padre Giovanni Battista Urso

Ore 1.00: Veglia di preghiera

Ore 4,30 – 5,30: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 6,30: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo Emerito di Cosenza- Bisignano.

Ore 8.00: L’Effigie di Maria Ss. Madre della Consolazione viene accompagnata processionalmente in Città.

Ore 9,30: Via Cardinale Portanova: Accoglienza della Venerata Effigie eprocessione verso la Basilica Cattedrale.

La festa prosegue con le Celebrazioni nella Basilica Cattedrale.

Programma delle celebrazioni in Cattedrale:

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dell’UNITALSI presieduta dall’Assistente Don Antonino Bacciarelli.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Vittorio Mondello Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il Coro “Maria Ss. Assunta” della Parrocchia della Cattedrale.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 7,30 : Celebrazione Eucaristica

Ore 9.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonino Denisi, Decano del Capitolo Metropolitano.

Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il “Coro Polifonico S. Paolo”.

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta S. E. Mons. Santo Marcianò, Aricivescovo Ordinario Militare per l’Italia. Anima i canti il coro “Musica Nova”.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore Nunnari,Arcivescovo Emerito di Cosenza – Bisignano. Anima i canti il coro “Cantate Domino”.

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

Ore 7,30 – 8,30 – 11,30: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 9,30: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Vittorio Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova.

Ore 10,30: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Salvatore Santoro, Rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Anima i canti il Coro del Seminario.

Ore 18.00: Vespro Mariano presieduto da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Animano la celebrazione i Cori Polifonici che partecipano alla XIX Rassegna di canti Mariani

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE Solennità di Maria Ss. Madre della Consolazione, Patrona della Città di Reggio Calabria

Ore 7.00 – 8.00: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 10.00: Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita – Offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione. Anima i canti il Coro Polifonico S. Paolo

Ore 18.00: Processione della venerata Icona di Maria Ss. Madre della Consolazione

Itinerario: Piazza Duomo, Corso Garibaldi, Via Osanna, Via Miraglia, Via P. Foti, Corso Garibaldi, Via Aspromonte, Via N. Bixio, Via Caprera, Corso Garibaldi, Piazza Duomo.

Scarica il Programma delle celebrazioni mariane in Cattedrale

Programma completo delle celebrazioni cittadine

Da Sabato 12 a Domenica 20 Settembre 2015, le giostre saranno installate al Tempietto e le bancarelle a Pentimele.

Saranno sede di insediamento le aree di seguito elencate, secondo la tipologia merceologica:

a) Piazza Garibaldi, Piazza De Nava: dolciumi e mostaccioli;

b) Tempietto a Mare : gastronomia e mostaccioli, frutta secca e dolciumi;

c) Eremo Santuario: gastronomia, dolciumi, mostaccioli, articoli religiosi;

d) Parco Pentimele : area mercato, tutte le tipologie